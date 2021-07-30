28 июля депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал своих коллег депутатов, поехавших на чай к президенту Садыру Жапарову в резиденцию, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов.

После чаепития у президента депутаты рассмотрели проект конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и поддержали повышение избирательного порога с 3% до 5%.

По словам Момбекова, когда законопроект рассматривался в первом чтении, порог составлял 3%. Он сказал, что именно уровень избирательного порога стал одной из причин октябрьских событий и предупредил, что они снова делают так, чтобы вернуть эти события.

В прошлом году около 1 миллиона голосов сгорели — 132 тысячи у партии «Мекенчил», 120 тысяч у «Республики», 80 тысяч у «Ата-Мекен», 60 тысяч у «Бир Бол», голоса отданные «Социал-демократам», «Замандашу», «Чон-Казату», которые получили более 40 тысяч голосов. Затем произошла революция. Кто может гарантировать, что этого не произойдет сейчас? Кому это понравится — 5% это большой порог», — сказал он.

Он связал двухпроцентный рост с тем, что «президент Садыр Жапаров дважды приглашал депутатов на чай в госрезиденцию».

«Скажите, вы размякли из-за того, что [президент] пригласил вас два раза на чай или что случилось ?! По какой причине добавили два процента? Президент ввел всего три процента, кто добавил два процента?» — спросил политик.

Один из авторов законопроекта, депутат Алтынбек Сулайманов сообщил, что предложение о повышении порогового процента было рассмотрено парламентской комиссией, которая его одобрила.

Рыскелди Момбеков сказал, что авторы, когда повышали процент явки, возможно «посчитали» количество избирателей, которые голосовали на референдуме. По его словам, на парламентских выборах будет больше избирателей, и он обеспокоен тем, что партии не смогут набрать необходимое количество голосов.

«Не думайте, что придет 1 миллион [избирателей], и можно пройти набрав 5%, с 50 000 голосами. Референдум — это другое, на парламентских выборах примут участие 2 миллиона человек. Получается 100 тысяч. А партии, которые не смогут набрать 100 тысяч [голосов], сгорают. И где это равенство? Вы же заранее бьете по больному месту бедные партии, порогом для голосования?» — сказал депутат.

Чай у президента

21 июля депутаты Жогорку Кенеша на автобусах выехали в резиденцию. Они рассказали, что обсуждали с президентом закон о выборах, особенно предстоящие парламентские выборы.

27 июля депутатов снова пригласили в резиденцию на чай. Один депутат ясно дал понять, что президент призывает законодателей принять закон о выборах.

Жанар Акаев не поехал это мероприятие и назвал прием президента в резиденции «государственной коррупцией».

«Завтра депутаты должны будут принять закон о выборах президента, а сегодня они будут есть за одним столом. Как это понять? Я вчера встретился с главой государства и сказал, что не приду на прием. На мероприятие были приглашены артисты, закололи лошадей. На чьи деньги это все проводится?» — задался он вопросом.

28 июля парламент принял поправки в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» в трех чтениях.

О законе: Парламент принял поправки в закон о выборах депутатов

На парламентских выборах 4 октября прошлого года победили партии «Биримдик», «Кыргызстан» и партия, которую связывают бывшим экс-зампредседателем таможни Райымбеком Матраимовым — «Мекеним Кыргызстан».

На следующий день двенадцать недовольных партий и избиратели вышли на митинг, в мирный митинг перерос в массовые беспорядки. В результате в стране сменилась власть, а результаты парламентских выборов были аннулированы.