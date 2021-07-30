В пресс-службе полпреда президента в Баткенской области сообщили, что правоохранители Кыргызстана и Таджикистана проводят расследование по инциденту в селе Таш-Тумшук, в результате которого автомобиль руководителей региона закидали камнями.

Что случилось?

По данным полпредства, 29 июля спецпредставитель президента по восстановлению сел Баткенской области Мамыржан Рахимов, первый замполпреда президента в области Маруфхан Тулаев и глава Ак-Сайского айыл окмоту Алимбек Сабиров после осмотра построенных в селе Ак-Сай домов прибыли в село Таш-Тумшук. Там они осматривали сгоревшие дома.

Тогда, в полпредстве сообщили, что примерно в 20:10 15-20 граждан Таджикистана из близлежащего села Ходжа-Алло пришли к чиновникам. В результате произошла перепалка, в ходе которой один таджикистанец забросал камнями машину чиновников.

Сабиров же сообщил, что жители села Ходжа-Алло его избили.

«Мы вместе с чиновниками прибыли в Таш-Тумшук, чтобы осмотреть разрушенные дома. В весеннем конфликте жители Таджикистана подожгли три дома. Собрались жители Хожа-Ало и начали возмущаться, что мы там находимся, провоцировать. Я часто бываю в Таш-Тумшуке, меня знают. Из толпы двое показали на меня и набросились. Разбили окно моей машины. Сейчас пришел пройти медицинский осмотр», — рассказал он журналистам.

Обещали разобраться

В полпредстве сообщили, что после этого для расследования инцидента на границе встретились представители правоохранительных органов двух стран.

«Начальник Исфаринского УВД Таджикистана пообещал, что вопрос о противоправных действиях граждан Таджикистана будет рассмотрен, нанесенный материальный ущерб будет выплачен, а в отношении граждан Таджикистана, бросавших камни, будут приняты меры в рамках закона. В настоящее время проходит встреча акимов Баткенского района Кыргызстана и Исфаринского района Таджикистана, а также представителей районных правоохранительных органов двух стран», – сообщили в полпредстве.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продлился до 1 мая. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении друг-друга.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.