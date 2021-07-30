Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 10 пациентов с COVID-19.
- Бишкек — 5;
- Чуйская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 1.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 311 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 930 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 574;
- Ош — 6;
- Чуйская область — 128;
- Ошская область — 26;
- Таласская область — 13;
- Нарынская область — 24;
- Иссык-Кульская область — 52;
- Джалал-Абадская область — 78;
- Баткенская область — 57.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 161 973 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 485 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 142 984 пациента.
По данным штаба, на 30 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 888 пациентов. Еще 11 483 человека лечатся амбулаторно.
За сутки среди медиков выявили 25 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 442 медработника, из которых выздоровели всего 5 790 медиков.
По данным минздрава, на 30 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 413 тысяч человек. А вторую — более 114 тысяч человек.