Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 10 пациентов с COVID-19.

Бишкек — 5;

Чуйская область — 4;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 311 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 930 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 574;

Ош — 6;

Чуйская область — 128;

Ошская область — 26;

Таласская область — 13;

Нарынская область — 24;

Иссык-Кульская область — 52;

Джалал-Абадская область — 78;

Баткенская область — 57.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 161 973 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 485 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 142 984 пациента.

По данным штаба, на 30 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 888 пациентов. Еще 11 483 человека лечатся амбулаторно.

За сутки среди медиков выявили 25 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 442 медработника, из которых выздоровели всего 5 790 медиков.

По данным минздрава, на 30 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 413 тысяч человек. А вторую — более 114 тысяч человек.