Заместительница полпреда президента в Иссык-Кульской области Эльмира Усенова на брифинге 30 июля сообщила, что эпидситуация в регионе остаётся напряжённой.

По её словам, после небольшого спада в марте этого года в области вновь начался рост заражённых.

«Сейчас проходит летний туристический сезон, наплыв людей на Иссык-Кульскую область очень большой. Несмотря на это, в регионах области созданы штабы и работают 11 мобильных бригад», — сообщила Усенова.

По её данным, наиболее острая эпидситуация в Иссык-Кульском, Джети-Огузском, Ак-Суйском, Тюпском районах, в городе Балыкчы и Каракол.

«Самая благополучная ситуация по области — Тонский район. Там меньше выявляют заболевших COVID-19», — сказала замполпреда.

По её словам, в области подготовили во всех медучреждениях койки для больных с коронавирусом и готовы развернуть ещё в случае необходимости.

Кроме того, она сообщила, что в Иссык-Кульской области с начала кампании вакцинации прививку получили 37 тысяч человек.

«Конечно мы проводим широкую разъяснительную работу, потому что наши граждане не верят в эффект вакцины […] На сегодня количество людей желающих привиться увеличивается с каждым днём», — сообщила Усенова.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться российским «Спутником V», китайским Sinopharm и британо-шведской AstraZeneca. Также 28 июля в страну в виде гумпомощи поступили 25 тысяч доз казахской вакцины QazVac, но пока власти не сообщали, кто может её получить.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным минздрава, на 30 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 413 тысяч человек. А вторую — более 114 тысяч человек.

Также по данным минздрава, с начала пандемии выявили более 161 тысячи случаев заражения COVID-19. Всего скончалось за все время пандемии 2 311 пациентов.