Жогорку Кенеш 28 июля принял поправки в закон о выборах и изменил гендерную квоту – раньше как минимум 30% депутатов парламента должны были быть женщинами, теперь же эта квота снижена до 25%. Закон вступит в силу, если его одобрит президент.

Женщины в парламенте долгое время были редкостью и блекли на фоне мужчин в деловых костюмах. Бывали и случаи когда женщинам законотворчество не доверяли вообще – с 2005 по 2007 год в парламенте не было ни одной женщины.

С местными кенешами дела обстояли так же плачевно – всего пять лет назад лишь 10% мест в них занимали женщины. Гендерная квота в 30%, принятая в 2019 году, помогла им стать более уверенными и поднимать актуальные для них вопросы, которые которые могут быть неочевидны для мужчин.

Тем не менее, женщины в местных кенешах продолжают сталкиваться с неприятием со стороны мужчин.

Мы собрали истории трех женщин из Араванского района Ошской области, избранных депутатами местных кенешей на выборах в апреле 2021 года. Они рассказали нам о преградах на своем пути, мотивации и планах на будущее.