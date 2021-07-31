Жогорку Кенеш 28 июля принял поправки в закон о выборах и изменил гендерную квоту – раньше как минимум 30% депутатов парламента должны были быть женщинами, теперь же эта квота снижена до 25%. Закон вступит в силу, если его одобрит президент.
Женщины в парламенте долгое время были редкостью и блекли на фоне мужчин в деловых костюмах. Бывали и случаи когда женщинам законотворчество не доверяли вообще – с 2005 по 2007 год в парламенте не было ни одной женщины.
С местными кенешами дела обстояли так же плачевно – всего пять лет назад лишь 10% мест в них занимали женщины. Гендерная квота в 30%, принятая в 2019 году, помогла им стать более уверенными и поднимать актуальные для них вопросы, которые которые могут быть неочевидны для мужчин.
Тем не менее, женщины в местных кенешах продолжают сталкиваться с неприятием со стороны мужчин.
Мы собрали истории трех женщин из Араванского района Ошской области, избранных депутатами местных кенешей на выборах в апреле 2021 года. Они рассказали нам о преградах на своем пути, мотивации и планах на будущее.
«Женщина может все»
Замира Байбубаева, 43 года, местный кенеш села Чек-Абад
День Замиры начинается раньше всех в ее доме — в пять утра она делает домашние дела и собирается на работу, надевая платье и деловой пиджак. Замира уже восьмой год работает замдиректора местного профессионального лицея и знает о проблемах молодежи непонаслышке.
Перед выборами в апреле 2021 года ей стали часто поступать предложения стать депутаткой — об этом ей говорили её ученики, соседи и односельчане. Страх был один – что в семье не примут ее идею, ведь, помимо работы, она заботится о пожилой свекрови и присматривает за 1,6 гектарами поля — все это надо успевать сделать.
«Ты и так многое делаешь для народа. Баллотируйся, чтобы делать еще больше для села», — ответил ей муж на ее идею.
Как говорит Замира, в селе было очень много стереотипов по поводу гендерных квот – уже не первый созыв мужчины негативно относились к ним и агитировали других не голосовать за женщин.
«Люди понимали квоты по-разному – что женщины будут голосовать за женщин и становиться депутатами. Агитировали, чтобы голосовали только за мужчин, ведь женщины “и так пройдут”. Говорили: “Что могут решить эти женщины? Что им под силу?”», — рассказывает она.
Однако Замира твердо знала, что такие негативные высказывания не могут сломить ее дух. В селе ее поддерживала молодежь — Замира привлекла сюда международные инвестиции и открыла единственный в Араванском районе молодежный центр.
В совершенно новом оборудованном здании с июня школьники бесплатно учатся русскому и английскому языкам, готовятся к Общереспубликанскому тестированию и совсем скоро смогут обучаться компьютерным навыкам.
«Проблемы села никогда не решит Жогорку Кенеш – их видит, чувствует и может решить только местный человек»
Ранее, в 2018 году, Замира с помощью международных доноров открыла в своем районе полиграфический центр, где школьники и студенты печатают свои рефераты, делают презентации и открытки. Это дало возможность подзаработать и молодым ребятам, которые умеют делать дизайн открыток – местные жители заказывают их на свадьбы и другие праздники.
Как рассказывает Замира, до того, как стать депутаткой, она участвовала в сессиях прошлых созывов, где выступала со своими предложениями — ее идеи в кенеше не принимали.
«Не зря говорят, что путь к государству начинается с села. Проблемы села никогда не решит Жогорку Кенеш – их видит, чувствует и может решить только местный человек. Даже в нашем селе социальные вопросы, которые не видят мужчины, женщины всей душой чувствуют и видят», — говорит она.
Теперь в местном кенеше Замира возглавляет комиссию по надзору за ремонтом местного здания Центра семейной медицины.
В будущем Замира планирует привлекать больше инвестиций от доноров в село – построить еще один центр для обучения детей – теперь естественным наукам – и открыть социальный тренажерный зал для женщин.
«Никогда не сдавайтесь на пути к своей мечте. Доказывайте, что женщина тоже может постоять за свое слово. Женщины – это двигатель прогресса. Не бойтесь уровня своих знаний и навыков, стремитесь к своим целям».
«Девочек после школы выдавали замуж, а мальчиков отдавали в университет»
Муслима Сабирова, 34 года. Местный кенеш села Алля-Анаров
Муслима работает в небольшой коморке возле трассы в сельском округе Алля-Анаров. Вокруг нее – брошюры, книги, тетради и плакаты с изображением еды. Сабирова уже несколько лет ведет тренинги по сбалансированному питанию – она борется с женской анемией и детским недоеданием. Около 900 тысяч детей в Кыргызстане живут в бедности и нехватке еды. Больше всего эта проблема распространена в южных селах.
Муслима ведет семинары, на которых уже подготовила 200 тренеров – те в дальнейшем рассказывают о сбалансированном питании и другим людям. Как рассказывает женщина, все это далось ей нелегко — она была трудовой мигранткой в России и пережила болезненный развод.
«Хочу помогать женщинам, которые родили ребенка в незарегистрированном браке и были вынуждены уйти из семьи. У них ведь тоже есть право получить помощь от государства или хотя бы дать детям фамилию их отца, а таких деток много, – объясняет она. — Не только в Араване, но и по всей стране мы видим домашнее насилие».
Поэтому Муслима и решила стать депутаткой, но боялась, что односельчане ее не примут после долгого отсутствия из-за подработок в России. Однако ее поддержала мама, которая уже 40 лет занимает должность торайым айыл окмоту и всегда была примером для дочери.
«Даже на наших сессиях из 21 депутата восемь женщин были более подкованы в законах»
Однако в селе молодые кандидатки и кандидаты столкнулись к геронтократией – бывшие депутаты и другие возрастные мужчины стали негодовать из-за победы Муслимы и ее коллег.
«Когда появились результаты в 8 вечера, они ушли и не поздравили нас. Было обидно. Я думала, что они скажут: “Мы освободили место молодым. Поздравляем! Готовы вам помогать”. С нами был и парень, молодой активист, его тоже не поздравили», – вспоминает она.
Стереотипы окружали Муслиму с самого детства – она говорит, что в школе ее одноклассницы, как и она, хорошо учились, тем временем многие мальчики прогуливали уроки. Однако после выпуска в университет отправили учиться в основном парней, за исключением двух одноклассниц муслимы из двадцати.
«Мы не знаем, разрешит ли тебе муж работать. Зачем тебе это?» – сказали Муслиме родные и выдали замуж.
Сабирова считает, что отсутствие образования — не преграда для того, чтобы быть хорошим депутатом. По ее мнению, для этого нужно гореть идеей изменить село к лучшему и быть честной.
«Там, где работают женщины, меньше коррупции и дела идут справедливо. Даже на наших сессиях из 21 депутата восемь женщин были более подкованы в законах. Не было такого, чтоб депутатки [не глубоко прорабатывали вопрос и] говорили: “Всё, вопрос решен, идем дальше!” Женщины могут все – и по дому успевать, и работать».
«Наших женщин нужно развивать с разных сторон»
Гульнура Абдираимова, 40 лет. Местный кенеш села Мангыт
Гульнура уже пятнадцать лет работает в сфере образования – она начинала рядовым учителем кыргызского языка, а покинула школу уже завучем. А несколько лет назад Абдираимова вместе со своей подругой привлекла инвестиции в родное село, в котором до тех пор был всего один детский сад, которого не хватало на всех.
Новый садик открыли с нуля в бывшем заброшенном здании – сначала он был частным, а позже учреждение передали государству.
«Сначала мы смотрели за детьми по три часа, а сейчас детсад работает уже с 8 утра до 5 вечера. В нем я проработала пять лет, но в нем до сих пор воспитывают местных детей. Те рады, а их родители благодарны», – рассказывает Гульнура.
Еще со времен работы в школе женщина увлеклась волейболом, собрала свою команду и устраивала соревнования между учителями и другими сельчанками. Она мотивирует своих соседок и знакомых больше заниматься спортом — Гульнура считает, что, женщины благодаря ему не только остаются в тонусе, но и больше общаются между собой.
Ее инициативы помогли ей победить на выборах в местные кенеши.
«Там, где есть женщины, красиво и чисто. Мы поднимаем проблемы женщин, ведь наши внутренние переживания поймем лишь мы сами»
В будущем Гульнура планирует привлечь больше инвестиций от международных доноров, чтобы отремонтировать старые здания и открыть в них детские сады и прочие важные для ее односельчан учреждения. Также Абдираимова хочет бороться с ранними замужествами и пышными тоями, которые распространены на юге.
По словам Гульнуры, девушек выдают замуж без образования и прочих навыков, а сельчане страдают из-за непомерных расходов на тои и похороны.
«Там, где есть женщины, красиво и чисто. Мы поднимаем проблемы женщин, ведь наши внутренние переживания поймем лишь мы сами. Наших женщин нужно развивать с разных сторон — есть женщины, которые сидят только дома с хозяйством. Нужно мотивировать их быть инициативными».