В Беларуси группа анонимных «Киберпартизан», выступающих против президента Александра Лукашенко, утверждает, что взломала паспортную систему страны.

Они заявили, что у них есть доступ ко всем паспортным данным белорусов, а также к базам МВД, в том числе к камерам ИВС МВД. А также «скрытые записи» о руководстве силовых структур и близкого окружения Лукашенко.

Хакеры выложили в Telegram-канале часть информации. В том числе паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Телеканал «Настоящее время» связался с «Киберпартизанами» и убедился в том, что у них есть данные большинства белорусов. Они предоставили им имена и даты рождения двух граждан-добровольцев.

«На поиск информации у “Киберпартизан” ушла пара минут: присланное ими досье включает полные паспортные данные, места жительства и работы, а также техническую информацию (например, о том, что в паспорте закончилось место для вклеивания виз). Хакеры также прислали сведения о родителях одного человека и фото из паспортов: в одном случае их было три, в другом четыре – снимки сделаны с разницей в несколько лет и никогда не публиковались в интернете», — рассказали журналисты «Настоящего времени».

Бакиев в Беларуси

8 июля 2021 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Бакиев и его сын Максим объявлены в розыск по делу «Кумтора». Однако ни для кого не секрет, что Курманбек Бакиев уже 10 лет живёт в Беларуси. Он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане.

В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.