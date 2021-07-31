Институт Медиа Полиси опубликовал заявление о том, что пресс-служба Жогорку Кенеша распространила недостоверную информацию.

По их данным, сообщение пресс-службы парламента о том, что принятие закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» соответствует регламенту бездоказательно.

В организации заявили, что пресс-служба ЖК исказила статью «О Регламенте Жогорку Кенеша». В ведомстве указали, что на возвращенные президентом законы, Жогорку Кенеш может либо согласиться с возражениями президента, либо не согласиться и одобрить закон в ранее принятой редакции.

Однако, по данным Института, в этой статье есть еще один вариант — образовать согласительную группу для выработки согласованного варианта закона.

Так, депутаты могли выбрать одно из этих трех решений и они выбрали третье, что означает, что депутаты таким образом отказались от двух других решений.

Следующим этапом выбранного пути, согласно нормам закона, является исключительно рассмотрение проекта закона, подготовленного согласительной группой.

«Как известно, это рассмотрение состоялось 30 июня 2021 года. Тогда при голосовании законопроект не получил должного числа голосов для его принятия (по закону должно быть не менее 61 голоса «за»). Соответственно, законопроект был отклонен», — пояснили в организации.

Согласно закону, в случае отклонения проекта закона Жогорку Кенеш может приступить к его повторному рассмотрению не ранее 6 месяцев со дня принятия решения об отклонении.

«Таким образом, повторное рассмотрение законопроекта согласно нормам закона могло произойти никак не ранее января 2022 года. Соответственно, решение Жогорку Кенеша от 28 июля 2021 года по данному законопроекту — незаконно», — заключили в Институте Медиа Полиси.

Что не так с законом о фейках?

Скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» в парламенте приняли 28 июля. При этом, рассмотрение проекта закона не было в повестке дня.

Однако ряд депутатов во время заседания попросили переголосовать. В итоге «за» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Депутаты приняли законопроект на следующий день после того, как съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым.

Юристы «Института Медиа Полиси» (ИМП) разобрали принятие Жогорку Кенешем законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» и заявили, что депутаты не только нарушили собственный регламент, но и Конституцию страны.

В ИМП напомнили, что законопроект отклонили еще 30 июня этого года. Согласно регламенту парламента, депутаты могут повторно рассмотреть документ только спустя шесть месяцев, то есть в январе 2022 года.

Тогда пресс-служба Жогорку Кенеша опубликовала заявление, в котором утверждает, что депутаты не нарушили свой регламент, принимая законопроект «О защите от недостоверной информации».

В защиту того, что депутаты не нарушали регламент в пресс-службе добавили, что по результатам голосования 30 июня проект закона с замечаниями президента не был одобрен, а не отклонен.