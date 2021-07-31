Пресс-служба МЧС 31 июля сообщила, что жители 27 домов возле реки Каракол эвакуированы из-за угрозы затопления. В реке поднялся уровень воды.

Сообщается, что сады и деревья, растущие вдоль реки, были выкорчеваны, один мост находится в аварийном состоянии. Также затоплены недавно построенный «Ривер парк» в городе Каракол и реабилитационный парк для животных.

Спасатели, городские власти и милиция ведут работы по выявлению опасных участков реки Каракол. В МЧС сообщают, что готовится к эксплуатации инженерная техника Службы гражданской защиты Каракола.

Последние несколько дней в Иссык-Кульской области из-за сильных дождей прошли сели. Наводнения затопили дома. Внутренние дороги и канавы засыпаны песком и гравием.

По предварительным данным, в селе Оттук было затоплено более 65 дворов, в том числе 20 подвальных помещений.

Фото: МЧС.

На место выехал министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев. Пресс-служба МЧС сообщила, что он поручил немедленно начать откачку воды из подвалов и предоставить мобильный дом для семьи, чей дом находится в аварийном состоянии.

Кроме этого, в Балыкчи сель затопил дворы 18 домов и оросительные каналы. Также поднялся уровень воды в реках Джеты-Огуз и Чон-Кызыл-Суу.

По данным ведомства, ниже курорта Джеты-Огуз затоплены внутренние дороги. Плотина установленная МЧС была полностью смыта рекой. Также река унесла один заброшенный дом.

«В настоящее время в целях уменьшения объема воды идет раскапывание дополнительных арыков. Спасатели расчищают деревья, застрявшие в водораспределителях», — отметили в МЧС.

Также в селе Тору-Айгыр на северном берегу Иссык-Куля подтоплены шесть домов. На дороги Балыкчи-Каракол проводятся очистные работы.