Совсем недавно депутаты Жогорку Кенеша уменьшили квоты для женщин в парламенте – раньше каждый 30% депутатских мандатов должны были отдавать женщинам, теперь эта квота снижена до 25%. Этот закон вступит в силу, если его подпишет президент.

«Если каждым вторым депутатом будет женщина, парламент станет ансамблем “Кыз-Бурак”», – сказал на заседании один из депутатов. Подобные фразы преследуют депутаток уже давно – каждый созыв им говорят, что «им надо дать по жопе» и что они «нарушают права джигитов».