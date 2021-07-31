Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке опубликовал пост, в котором заявил, что он не должен тратить свое время на преследования. Аккаунт Жапарова верифицирован.

«Я должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа!» — написал он.

Пост набрал более 500 комментариев. Одни поддерживают президента, другие отмечают, что его слова не соответствуют действительности.

Садыр Жапаров неоднократно заявлял, что политических гонений не будет. Однако сразу после президентских выборов его оппонент, бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, критиковавший Жапарова на дебатах, был водворен в СИЗО. Ему выдвинули обвинения по нескольким статьям.

Жапаров сказал, что уголовные дела в отношении Сегизбаева были возбуждены еще до выборов. Сам Сегизбаев утверждает, что это политическое преследование.

Также лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов был водворен в СИЗО после того как открыто раскритиковал новую Конституцию Жапарова. Он создал движение «Против Ханституции».

Один из представителей данного движения – Тилекмат Кудайберген уулу — был арестован по подозрению в призывах к насильственному захвату власти. Позже и самого Молдокматова задержали по этой же статье.

В июле политику предъявили обвинение в «Организации массовых беспорядков». Он объявил голодовку, так как не согласен с открытием еще одного уголовного дела.

Молдокматов также не раз заявлял, что задержание его и его сторонников — это политическое гонение.

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