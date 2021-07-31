Пограничная служба ГКНБ сообщила, что на 31 июля в пункте пропуска «Ак -Тилек — Автодорожный» на границе с Казахстаном стоят 116 грузовых автомашин.

«По данным на 11 часов, на других контрольно-пропускных пунктах скоплений не наблюдается», — сказали в ведомстве.

В Погранслужбе отметили, что КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» ближайший пункт для выезда в Казахстан для фур, которые едут из Китая. Так, больше всего автомобилей скапливается на этом пункте.

Также в ведомстве подчеркнули, что все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме.

Днем ранее, 30 июля, в ведомстве сообщали, что на этом пропускном пункте скопилось около 120 автомашин. По их данным, скопление грузовых машин носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока.

Видео: Kaktus.media.

В минфине Казахстана также отметили, что пункты пропуска работают в штатном режиме. А скопление связано с созреванием плодоовощной продукции. По их данным, за сутки из Кыргызстана в Казахстан въезжают около 300-350 грузовых машин.