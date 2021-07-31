Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что в аварии в Боомском ущелье пострадали пять человек. Авария произошла вечером 30 июля.

По данным ведомства, автомобиль Daewoo Nexia врезался в бетонный разделитель на дороге. Пострадавших увезли на машине скорой помощи.

Участок дороги в Боомском ущелье является одним из самых опасных. Сообщается, что там сейчас проводятся ремонтные работы: дорога закрыта с восточной стороны и водителям приходится объезжать этот участок по встречной полосе.

По данным ГУОБДД, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 396 аварий. В прошлом году их было меньше — 2 432 ДТП за тот же период.