Экспертка по продвижению через соцсети Салтанат Жумакалый кызы разработала онлайн-руководство «Краткое введение в SMM» на кыргызском языке. Руководство было создано для начинающих SMM*-специалистов, стартаперов и предпринимателей.

*SMM (Social media marketing) — это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний или бренда и решения других бизнес-задач.

Сообщается, что руководство даст базовую информацию по популярным интернет-платформам и научит работать с соцсетями для продвижения своих товаров и услуг.

«На примере Instagram я рассказываю, как с соцсетью работать, какие платные и бесплатные варианты продвижения есть, чего нужно остерегаться и как защитить свой аккаунт от хакеров. В конце руководства размещено небольшое описание всех популярных профессий в области коммуникаций. Эта информация нужна для того, чтобы видеть разницу, к примеру, между SMM-специалистом и копирайтером, и понимать, как в коммерческом предложении складывается стоимость пакета услуг, которые будут предоставлять несколько специалистов», — объяснила авторка руководства.

Жумакалый кызы отметила, что сейчас на рынке Кыргызстана большое разнообразие курсов по маркетингу, но по её мнению, большинство из них только «съедают» у человека время и деньги.

«В конечном счете, он понимает, что получил скудные знания, которые мог бы приобрести самостоятельно. Еще одна проблема заключается в том, что жители регионов, маленьких городов и сел страны, ограничены в доступе к пособиям на кыргызском языке», — рассказала она.

«Краткое введение в SMM» пока будет распространяться бесплатно в электронном виде. Его можно всегда держать под рукой в своем телефоне, предварительно зарегистрировавшись и выполнив все инструкции.

Чтобы получить доступ к руководству пройдите по ссылке.

По словам авторки руководства, скоро она также планирует открыть курсы по SMM на кыргызском языке за «символическую плату», чтобы дать знания и помочь разобраться в этой области жителям регионов, у которых нет возможности приехать в Бишкек.