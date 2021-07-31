Верховный суд поддержал партию «Биздин Кыргызстан» и оставил в силе решение Административного суда Бишкека. Ранее, 28 июля, Административный суд города Бишкек признал законной победу партии «Биздин Кыргызстан» на выборах в Ошский горкенеш.

Хотя ЦИК приняла решение снять партию с выборов, благодаря решению суда партия может претендовать на 15 мест в Ошском горкенеше.

Итого, в горкенеше Оша кроме депутатов от «Биздин Кыргызстан» 19 мест получат кандидаты от «Ата-Журт Кыргызстан», еще семь — члены «Улуттар Биримдиги» и четыре — «Бир Бол».

Основатель «Биздин Кыргызстан» — бизнесмен Айбек Осмонов. Он не первый раз участвует в партийном строительстве. Он также был основателем сначала «Мекеним Кыргызстан», а после того, как партия стала ассоциироваться с кланом Матраимовых, он пошел на выборы с другим своим детищем — «Ыйман Нуру».

Члены «Ыйман Нуру» в преддверии выборов в парламент в 2020 году жаловались на притеснения со стороны клана Матраимовых, а после Осмонов вышел из состава своей же партии. Тем не менее, в парламент Осмонов попал — в марте 2021 года он пришел в парламент вместо скончавшегося 28 февраля депутата Алмазбека Акматова из фракции «Бир Бол».