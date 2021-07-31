Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 14 пациентов с COVID-19. Семь человек скончались в Бишкеке, четверо в Чуйской области, двое в Иссык-Кульской области и один в Таласской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 325 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 919 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 515;

Чуйская область — 154;

Джалал-Абадская область — 73;

Баткенская область — 59;

Иссык-Кульская область — 50;

Ошская область — 29;

Нарынская область — 23;

Таласская область — 10;

Ош — 6.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 162 892 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 580 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 144 564 пациента.

Также штаб сообщил, что на 31 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 831 пациент. Еще 10 860 человек лечатся амбулаторно.

Среди медработников за сутки вывили 37 новых случаев заражения. За весь период пандемии в стране COVID-19 заболели 6 479 медработников, из которых выздоровели всего 5 832 человека.