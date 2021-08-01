Пресс-служба МЧС 1 августа сообщила, что на 133 километре дороги Бишкек-Нарын-Торугарт перевернулся автомобиль «Хонда Фит». 20-летний водитель Э.И. погиб на месте.

Фото: Пресс-служба МЧС.

Сообщается, что он не справился с управлением.

На место происшествия выехали четыре спасателя Кеминского отдела чрезвычайных ситуаций. Тело погибшего вытащили из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

По данным ГУОБДД, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 396 аварий. В прошлом году их было меньше — 2 432 ДТП за тот же период.

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