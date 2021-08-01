Спортсменка Айпери Медет кызы по вольной борьбе проиграла схватку с пятикратной чемпионкой мира из США Аделин Грей со счетом 2:3. Она выступает в весовой категории до 76 кг.

На протяжении всего боя Грэй только удерживала позиции, в то время как кыргызская спортсменка активно заходила в ноги соперницы.

Так, Медет кызы не смогла выйти в финал. Однако спортсменка сможет побороться за бронзовую медаль.

Утром 1 августа состоялся бой Медет кызы с россиянкой Натальей Воробьевой. Кыргызстанка выиграла ее со счетом 12:0. Ранее она победила казахстанку Эльмиру Сыздыкову со счетом 6:1.