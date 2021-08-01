Кыргызская спортсменка Айпери Медет кызы вышла в полуфинал по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио. Она выступает в весовой категории до 74 кг.

Утром 1 августа состоялся бой Медет кызы с россиянкой Натальей Воробьевой. Кыргызстанка выиграла ее со счетом 12:0.

В полуфинале она встретится с американкой Аделайн Грей.

Ранее Медет кызы победила казахстанку Эльмиру Сыздыкову со счетом 6:1.

Фото: Prosports.kz.

Олимпийская сборная Кыргызстана по борьбе вылетела в Токио 28 июля. В нее вошли Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова.

Фото: ОТРК.

Первой на Олимпиаде выступила Айпери Медет кызы. После, 2 августа в 08:30 утра, поборется за медаль Мээрим Жуманазарова. Айсулуу Тыныбекова выйдет на ковер 3 августа в 08:30 утра.