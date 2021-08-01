Пресс-служба кабинета министров сообщила, что в Кыргызстан прибыла новая партия китайской вакцины Sinopharm от COVID-19. По данным ведомства, за счет средств республиканского бюджета было закуплено 1 млн 250 тысяч доз вакцины.

Фото: Пресс-служба кабмина.

В пресс-службе отметили, что в начале июля были закуплены 1 млн 100 тысяч доз китайской вакцины. Так, всего Кыргызстан купил у Китая 2 млн 350 тысяч доз вакцины Sinopharm.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны три вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V и англо-шведская AstraZeneca.

По данным минздрава, на 1 августа по всей стране вакцинировали более 450 тысяч человек. Из них вторую дозу вакцины получили 116 тысяч человек.