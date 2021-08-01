Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 10 пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 335 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 954 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 582;

Чуйская область — 87;

Джалал-Абадская область — 73;

Баткенская область — 58;

Иссык-Кульская область — 58;

Ошская область — 33;

Нарынская область — 43;

Таласская область — 12;

Ош — 8.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 163 846 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 1 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 3 759 пациентов. Еще 10 369 человек лечатся амбулаторно.