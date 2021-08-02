Беглый президент Аскар Акаев, который 2 августа прибыл в Бишкек, дал интервью журналистам после допроса в ГКНБ.

Беглый президент Аскар Акаев. Фото: Клооп. Беглый президент Аскар Акаев. Фото: Клооп. Беглый президент Аскар Акаев. Фото: Клооп.

В разговоре с журналистами Акаев признался, что по прилету на родину он успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым в резиденции, где он его «тепло принял».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.

Он добавил, что это только первый допрос по делу и они будут продолжаться.

«Я хочу помочь с делом по «Кумтору». У меня нет никаких претензий к другим президентам. Дай бог мне решить свои вопросы», — сказал бывший президент.

Акаев и Кумтор

Первый свергнутый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. ГКНБ сообщил, что его доставили в здание спецслужбы. Позже туда прибыл и глава ГКНБ Камчыбек Таишев.

Аскар Акаев как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

Дело о Кумторе

Аскар Акаев не первый из бывший высокопоставленных лиц Кыргызстана, который фигурирует в деле о коррупции на руднике Кумтор.

С мая по июнь 2021 года продолжались громкие аресты и допросы кыргызских чиновников. По делу «Кумтора» были задержаны бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также по делу «Кумтора» подозреваемыми в коррупции проходят депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров. Под подписку о невыезде был отпущен Исхак Пирматов, после того как начал сотрудничать со следствием. Также под домашний арест отпустили экс-депутата Талантбека Узакбаева, который согласился сотрудничать со следствием.

Свержение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».