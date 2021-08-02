Пресс-служба МЧС сообщила, что в Баткенской области 1 августа около 21:30 вечера проливные дожди вызвали селевые потоки.

По предварительным данным, в селе Алыш Кадамжайского района сель затопил 17 дворов жилых домов, в том числе подвалы семи из них.

Фото: Пресс-служба МЧС.

«Также селевые потоки повредили 4 км внутренних дорог. В настоящее время движение по этой дороге затруднено», — отметили в МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС.

Кроме того, в селе Алаш повреждены огороды 13 домов, оросительные каналы и опоры электростанции.

Сель также разрушил 700 м внутренней дороги в селе Валакыш, а также 200 м в селе Кызыл-Булак.

В МЧС добавили, что на месте работают спасатели, местные жители и комиссия гражданской защиты.

Пресс-служба МЧС 1 августа передала срочное сообщение. По данным Кыргызгидромета, с 2 по 4 августа 2021 года в горных и предгорных районах из-за ожидаемых сильных дождей могут сойти селевые потоки.

Кыргызстан страдает от селей весь июль. За этот месяц сели унесли жизни десяти человек. Восемь человек умерли в Аксы в Джалал-Абадской области. В Лейлеке сель унес жизнь 16-летнего подростка. Также 20 июля в Сузакском районе сель стал причиной смерти 6-летней девочки.

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