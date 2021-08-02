Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили ИВС РОВД в Токтогульском районе. По итогам проверки, сотрудники выявили, что руководство изолятора нарушает права задержанных.

В Наццентре сообщили, что после того как Токтогульский райсуд вынес задержанным меру пресечения в виде ареста, их должны были этапировать в СИЗО № 5 в Оше. Однако, по словам сотрудников Наццентра, задержанных закрыли в ИВС более чем на 10 дней.

«По закону проводить следственные действия и рассматривать дела в судах можно при условии содержания обвиняемого в следственных изоляторах. Если такой возможности нет, то задержанный может быть переведен в изолятор временного содержания на срок не более 10 дней в месяц. Поэтому необходимо выяснить, почему задержанных не этапировали из ИВС РОВД Токтогульского района в СИЗО-5 и привлечь к ответственности виновных, допустивших такие факты», — сообщили в Наццентре.

Они также отметили, что перед помещением в камеры задержанные должны пройти медосмотр и санитарную обработку, однако этого не было сделано.

Фото: Наццентр по предупреждению пыток.

«Специалисты обнаружили и другие нарушения прав человека, а также факты негуманного обращения с задержанными. В рассчитанном на 16 человек ИВС содержались 18 задержанных, двое из них спали на полу. Тогда как в статье «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания» указано, что “размер санитарной зоны на каждого человека в камере должен составлять 3,25 квадратных метра”», — сообщили в Наццентре.

Над материалом работала Бермет Калыс кызы.