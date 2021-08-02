Бактыбек Кудайбергенов.

Бывший и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов назначен управляющим делами президента. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее эту должность занимал Алмаз Мамбетов, который стал и.о. мэра города Ош.

Кудайбергенов пробыл на должности и.о. градоначальника Бишкека почти полгода. Его тогда назначили вместо скандального Эрмека Нургазиева, который пробыл на этой должности всего сутки.

Кто такой Бактыбек Кудайбергенов?

С 2012 по 2015 год он был акимом Ысык-Атинского района Иссык-Кульской области. А с середины 2015 по 2017 годы был полномочным представителем правительства в Чуйской области.

В 2019 году чиновник был замешан в скандале связанным с земельным участком в Бишкеке. Прокуратура тогда сообщала, что он его супруга «самовольно возвела дом без разрешительных документов».

Позже мэрия Бишкека подала иск в суд на семью бывшего губернатора, чтобы обязать их снести дом. По данным kaktus.media, дом Кудайбергенов построил на участке своего соседа Марата Акматалиева, тем самым захватив часть его участка.

Кудайбергенов в 2020 году числился в списке партии «Кыргызстан», которая участвовала в парламентских выборах. От этой же партии баллотировался Эрмек Нургазиев.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.