Пресс-служба МЧС сообщила, что в результате повышения уровня воды прорвало высокогорное озеро Акпай в ущелье Белогорка в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области.

По данным ведомства, провыв вызвал селевые потоки и разрушил 400 метров дороги на 37 км дороги к водопаду Сокулук-Тош-Булак.

«Сокулукским райотделом МЧС проведены эвакуация 8 семей пастухов. Автодорога Сокулук-Шаркыратма закрыта.Объем воды в реке Сокулук составляет около 20 кубометров. Спасатели используют специальную аварийно-спасательную машину для информирования населения. Жители вдоль реки переезжают в более безопасные места», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что спасатели МЧС и силы гражданской защиты Чуйской области перешли на повышенный режим работы.

«В настоящее время спасатели направляются к высокогорному озеру Акпай для наблюдения и мониторинга за его состоянием», — добавили в МЧС.

Кыргызстан страдает от селей весь июль. За этот месяц сели унесли жизни десяти человек. Восемь человек умерли в Аксыйском районе в Джалал-Абадской области. В Лейлеке же сель унес жизнь 16-летнего подростка. Также 20 июля в Сузакском районе селевые потоки стали причиной смерти 6-летней девочки.

Пресс-служба МЧС 1 августа передала срочное сообщение. По данным Кыргызгидромета, с 2 по 4 августа 2021 года в горных и предгорных районах из-за ожидаемых сильных дождей могут сойти селевые потоки.