И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что 30 июля написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Ранее сообщалось, что место Кудайбергенова займёт экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

«Ухожу по собственному желанию. Но пока распоряжения о моем увольнении не видел […] Пока планов, чем буду заниматься, нет. Но я чиновник, если мой опыт будет нужен, куда направят, там и буду работать», — сказал и.о. мэра столицы ИА 24.kg.

Кудайбергенов пробыл на должности и.о. градоначальника Бишкека почти полгода. Его тогда назначили вместо скандального Эрмека Нургазиева, который пробыл на этой должности всего сутки.

Кто станет новым мэром?

Таалайбек Сарыбашов и Алмаз Мамбетов

1 августа управляющий делами президента Кыргызстана Алмаз Мамбетов сообщил журналистам, что мэр Оша Таалайбек Сарыбашов займет кресло мэра Бишкека.

По его словам, Кудайбергенов станет руководителем аппарата президента, а сам Мамбетов станет мэром Оша.

2 августа председатель кабмина Улукбек Марипов назначил Мамбетова и.о. мэра Оша. О назначении Кудайбергенова и Сарыбашова на новые должности ещё официально не объявляли.

В интервью «Азаттыку» Мамбетов и Сарыбашов рассказали, что занять должности мэра Оша и Бишкека им предложил президент Садыр Жапаров.