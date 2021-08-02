Таалайбек Сарыбашов.

И.о. мэра Бишкека стал Таалайбек Сарыбашов. Соответствующее распоряжение 2 августа подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

О том, что Сарыбашов займет кресло мэра Бишкека ранее сообщал новый и.о. мэра Оша Алмаз Мамбетов.

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Сарыбашов ранее руководил муниципалитетом Оша. Эту должность он занимал с 18 июля 2018 года. До этого он занимал пост полпреда правительства Ошской области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Тогда Сарыбашов заявил, что отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то держал зонт.

Также он разъезжал на авто с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Тонировку потом пришлось снять самим сотрудникам милиции.

Кроме того, Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.