Пресс-служба МЧС 2 августа сообщила, что в результате селей и наводнения в Иссык-Кульской области были затоплены дворы 342 жилых домов, в том числе 67 домов сели затопили внутри. Два дома были признаны аварийными, еще два дома стали непригодными для проживания.

Фото: Пресс-служба МЧС.

В селе Бөрү-Баш из-за угрозы затопления домов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также пострадали дороги и оросительные каналы.

По данным МЧС, для восстановления области после селей были привлечены 27 единиц техники. В ведомстве отметили, что 1 августа спасатели провели работы по укреплению берегов рек, а также очистили заторы в реках Каракол, Ак-Суу, Джеты-Огуз и Жыралан.

Сейчас, 2 августа, спасатели ведут работы по очистке дорог.

Сели в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области 30 июля из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках. Селевые потоки сошли и на северном, и на южном берегу, повредив сады и дома иссык-кульцев и размыв дороги.

Позже в ночь на 31 июля воды реки Каракол затопили близлежащие дома, их жителей эвакуировали. Также в ту ночь пострадал «Ривер парк» — его ограждения и постройки унесло течением. Парк был построен совсем недавно, в 2017 году, за 7 млн сомов.

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