Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев 2 августа прилетел в Бишкеке. Фото бывшего политика спускающегося с трапа самолёта опубликовал журналист и советник директора аэропорта «Манас» Дайырбек Орунбеков.

Сообщается, что Акаев прибыл рейсом из Москвы.

Ранее пресс-служба Госкомитета нацбезопасности подтвердила, что Акаев в Бишкеке. По данным ведомства, его доставили в ГКНБ. Здание полностью оцепили.

Фото: Kaktus.media.

«С его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению “Кумтор”», — сообщили в ГКНБ.

В комитете отметили, что одновременно с делом «Кумтора» ГКНБ вел активную работу по привлечению Акаева к ответственности «для восстановления исторической справедливости».

Однако по словам экс-премьер-министра Феликса Кулова, Акаев сам решил вернуться на родину.

«Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал Кулов.

Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 до 2005 года. Он бежал из страны в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». После он обосновался в Москве и вернулся к научной деятельности.