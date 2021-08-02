Муниципалитету Оша 2 августа представили нового и.о. мэра города. Им стал Алмаз Мамбетов.
На встречу с чиновником собрался полный зал сотрудников муниципалитета. Большая часть из них была без масок, сотрудники также не соблюдали дистанцию.
Ранее Мамбетов сообщил изданию Kaktus.media, что бывший мэр Оша Таалайбек Сарыбашев займет кресло мэра Бишкека.
«Мне кажется, что Таалайбек Сарыбашов, при переводе в столицу, возможно, захочет взять свою команду. Он привык работать со своей командой. Что касается меня, то поработаем и если сработаемся, то будем продолжать работать», — сказал он позже журналистам Turmush.
Он также отметил, что будет на новой должности временно, потому что намерен баллотироваться на пост мэра Оша.
«Я буду баллотироваться, если депутаты [горкенеша] меня поддержат. Думаю, мы будем работать вместе », — сказал Мамбетов.
По его словам, новую должность ему ранее предложил президент Садыр Жапаров.
«Я не мог отказаться от этого предложения. Поскольку Ош — наша вторая столица, здесь лежит большая ответственность. Это один из главных городов страны», — сказал он.
Мамбетов также прокомментировал слухи в соцсетях о том, что его назначение связано с предстоящими парламентскими выборами. Мамбетов заявил, что выборы должны пройти «прозрачно» и не нужно заниматься «перетягиванием одеял» за ту или иную партию.
«Моя цель как мэра — провести честные выборы», – сказал он. Устранение покупок голосов по-прежнему, объективное, чистое [поведение]. Независимо от того, какая партия придет, кем бы ни был кандидат, пусть он будет чист на этих выборах. Давайте проведем честные выборы », — сказал Мамбетов.
В конце встречи Мамбетов заявил, что вопрос бесперебойной подачи чистой воды в Ош будет решен, но не уточнил, какие меры будут приняты.
Алмаз Мамбетов уже был мэром — он возглавлял муниципалитет города Балыкчи. Тогда он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова.
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После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.
Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.