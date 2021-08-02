Муниципалитету Оша 2 августа представили нового и.о. мэра города. Им стал Алмаз Мамбетов.

На встречу с чиновником собрался полный зал сотрудников муниципалитета. Большая часть из них была без масок, сотрудники также не соблюдали дистанцию.

Фото: Turmush.

Ранее Мамбетов сообщил изданию Kaktus.media, что бывший мэр Оша Таалайбек Сарыбашев займет кресло мэра Бишкека.

«Мне кажется, что Таалайбек Сарыбашов, при переводе в столицу, возможно, захочет взять свою команду. Он привык работать со своей командой. Что касается меня, то поработаем и если сработаемся, то будем продолжать работать», — сказал он позже журналистам Turmush.

Он также отметил, что будет на новой должности временно, потому что намерен баллотироваться на пост мэра Оша.

«Я буду баллотироваться, если депутаты [горкенеша] меня поддержат. Думаю, мы будем работать вместе », — сказал Мамбетов.

По его словам, новую должность ему ранее предложил президент Садыр Жапаров.

«Я не мог отказаться от этого предложения. Поскольку Ош — наша вторая столица, здесь лежит большая ответственность. Это один из главных городов страны», — сказал он.

Мамбетов также прокомментировал слухи в соцсетях о том, что его назначение связано с предстоящими парламентскими выборами. Мамбетов заявил, что выборы должны пройти «прозрачно» и не нужно заниматься «перетягиванием одеял» за ту или иную партию.

«Моя цель как мэра — провести честные выборы», – сказал он. Устранение покупок голосов по-прежнему, объективное, чистое [поведение]. Независимо от того, какая партия придет, кем бы ни был кандидат, пусть он будет чист на этих выборах. Давайте проведем честные выборы », — сказал Мамбетов.

В конце встречи Мамбетов заявил, что вопрос бесперебойной подачи чистой воды в Ош будет решен, но не уточнил, какие меры будут приняты.

Алмаз Мамбетов уже был мэром — он возглавлял муниципалитет города Балыкчи. Тогда он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова.

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После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.