Спортсменка Айпери Медет кызы на Олимпиаде в Токио не смогла завоевать бронзовую медаль и заняла пятое место. Кыргызстанка уступила со счётом 0:4 Ясмине Адар из Турции.

Скрин с сайта uww.org

Медет кызы стартовала в турнире 1 августа по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг, где всего были заявлены 16 спортсменок.

В 1/8 финала она одержала уверенную победу со счетом 8:1 над Элмирой Сыздыковой из Казахстана, а в четвертьфинале кыргызстанка боролась с Натальей Воробьевой из России и добилась досрочной победы в первом периоде со счетом 12:0.

В полуфинале Медет кызы уступила пятикратной чемпионкой мира из США Аделин Грей со счетом 2:3 и и не смогла выйти в финал.

Золотую медаль на турнире по вольной в весовой категории до 76 кг завоевала немка Алине Роттер-Фоккен.