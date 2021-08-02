Кыргызский борец Акжол Махмудов вышел в финал Олимпиады в Токио. Он выступает в весовой категории до 77 кг. В этом весе всего на играх были представлены 18 спортсменов.

В борьбе за золотую медаль Махмудов 3 августа встретится с борцом из Венгрии Тамасом Лоринцом.

В схватке за выход в финал Махмудов одолел соперника из Армении Карапета Чаляна со счетом 6:2.

Ранее в поединке за выход в полуфинал Махмудов одержал победу со счетом 9:1 в борьбе со спортсменом из Азербайджана Рафиком Гусейновым. А в ⅛ финала Махмудов выиграл бой со спортсменом из Туниса со счетом 11:0.