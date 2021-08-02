Партия «Реформа» на своих страницах в соцсетях сообщила, что получила от ЦИК избирательный залог в 5 млн сомов, внесенный для участия в парламентских выбора 2020 года. В партии намерены вернуть деньги гражданам, помогавшим собрать эту сумму*.

*Партия «Реформа» в прошлом году для участия в парламентских выборах 4 октября 2020 года запустила краудфандинговую кампанию.

В «Реформе» отметили, что «для обеспечения прозрачности и подотчетности, исключения возможных недоразумений» определила общий порядок возврата денежных средств.

В партии будут с 3 по 8 августа принимать письменные заявления и документы, подтверждающие внесение средств, после чего комиссия рассмотрит заявления и вернет деньги 12 августа.

«Для финансирования избирательной кампании партия привлекла 7 миллионов сомов, из которых 5 миллионов были внесены как залог, 2 миллиона были израсходованы на выборы. В связи с этим, мы сможем вернуть суммы, внесенные до 00:00 часов 24 августа 2020 года», — сообщили в партии.

В партии добавили, что с заявлениями о возврате денег можно обратиться по электронной почте reformakerek@gmail.com или по адресу: Бишкек, ул.Табышалиева, дом 3. (1 этаж, вход со двора).

Парламентские выборы 2020

Парламентские выборы 4 октября 2020 года и в них участвовали 16 партий. Они прошли со множеством грубых нарушений. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Наблюдатели «Клоопа» фиксировали тысячи нарушений на избирательных участках.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». «Реформа» же получила чуть больше 1% голосов.

В эту же ночь кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Результаты же выборов отменили.

Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов поддержали его. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было нелегитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как Жээнбеков ушел в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.

Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых и одержал победу. Вместе с этим избиратели в тот день проголосовали за президентскую форму правления.