Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев отреагировал в своем фейсбуке на список, который распространяется в соцсетях в последние дни.

В списке, написанном от руки, указаны имена людей и организаций, от которых Ташиев якобы получил взятки.

«Я ни у кого денег не беру. Мы арестовали несколько преступных групп, которые требовали деньги от нашего имени — они будут наказаны по закону.

Если бы я получил деньги хоть от одного человека, их родственники и друзья знали бы и рассказали об этом. Все наши действия в интересах нашего государства», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Что за список?

Ранее в соцсетях и СМИ начал распространяться список, написанный от руки. В нем были имена известных политиков, которых ГКНБ задерживал за последние несколько месяцев, и другие лица.

Напротив их имен была указана сумма, которую они якобы отдали Ташиеву в качестве взятки.

Фото из соцсетей.

В частности, в списке есть депутат Кубанычбек Жумалиев, который выплатил ущерб государству в размере 1 млрд сомов и его освободили из СИЗО ГКНБ под подписку о невыезде. Напротив его имени стоит сумма в 70 млн сомов.

Также в этом списке есть экс-депутат Исхак Пирматов, которого задержали по делу «Кумтора». Позже его отпустили под подписку о невыезде, так как он заключил сделку со следствием. Напротив его имени — 10 млн сомов.