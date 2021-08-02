Новость обновлена в 16:40.

Пресс-служба ГКНБ сообщила журналисту «Клооп», что первого свергнутого президента Аскара Акаева 2 августа доставили в Бишкек.

По данным ведомства, сейчас он находится в здании ГКНБ.

«С его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению “Кумтор”», — сообщили в ГКНБ.

Акаев как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства А скара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ Кыргызской Республики в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

Позже экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов в интервью изданию 24.kg рассказал, что Аскар Акаев сам решил вернуться на родину. Кулов добавил, что об этом он узнал после встречи с президентом Садыром Жапаровым.

«Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал Кулов.

Депутат Дастан Бекешев также заявил, что Акаев сам приехал в Кыргызстан.

«Целых 16 лет Акаев мечтал вернуться на родину и вот сегодня он прилете. Хотя ГКНБ говорит, что доставили его. Без определенных гарантий он не стал бы сюда прилетать. Я думаю, что договоренности между властью и Акаевым будут исполняться, вопрос в том, что мы не знаем, в чем заключаются договоренности. Я думаю, что вскоре из ГКНБ он будет отпущен и видимо какая-то сумма поступит в бюджет, либо еще что-то будет взамен», — заявил депутат в своем телеграм-канале.

Акаев и дело «Кумтора»

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев еще 8 июля заявил, что беглый президент Аскар Акаев был объявлен в розыск по делу о коррупции на «Кумторе». Тогда же он сообщил, что в розыске находится еще один беглый президент Курманбек Бакиев и его сын Максим.

Тогда Ташиев сообщил, что Акаева разыскивают в связи с соглашением, которое было заключено правительством Кыргызстана с канадской компанией «Камеко» в период 1992-1994 годы.

Беглый президент Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 до 2005 года. Акаев бежал из страны в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции».

По последней информации, до того как Акаева доставили в Бишкек, он находится в столице России — Москве. 6 июля 2021 года он был в поезде Москва — Санкт-Петербург, о чем свидетельствует фото пользователя Юрия Челбакова.

Бежав из Кыргызстана, Аскар Акаев вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Акаев не первый из бывший высокопоставленных лиц Крыгызстана, который фигурирует в деле о коррупции на руднике Кумтор.

С мая по июнь 2021 года продолжались громкие аресты и допросы кыргызских чиновников. По делу «Кумтора» были задержаны бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также по делу «Кумтора» подозреваемыми в коррупции проходят депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров. Под подписку о невыезде был отпущен Исхак Пирматов, после того как начал сотрудничать со следствием. Также под домашний арест отпустили экс-депутата Талантбека Узакбаева, который согласился сотрудничать со следствием.