В нескольких СМИ Кыргызстана появилась информация о том, что Всемирный банк хочет прекратить сотрудничать с республикой по проекту цифровой трансформации «Digital CASA – КР». Причина — затягивание сроков его реализации кыргызской стороной.

В частности, об этом написали со ссылкой на собственные источники Kaktus.media, ИА 24.kg, Economist.kg.

«Digital CASA – КР» — главный проект по цифровизации Кыргызстана, цель которого — создание прозрачной цифровой системы госуправления.

До смены власти в октябре 2020 года этим проектом занимался Госкомитет информационных технологий и связи при поддержке отдела по реализации проекта «Digital CASA – КР». Позже им начало заниматься минцифры.

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Разбираемся, что происходит.

Что говорят в минцифры?

Мы обратились в минцифры за комментарием, после чего нас перенаправили в группу по стратегическим коммуникациям проекта «Digital CASA – КР».

В группе сообщили «Клоопу», что представители банка провели «ряд встреч на разных уровнях», чтобы обсудить нюансы реализации «Digital CASA – КР», «включая эпидемиологическую ситуацию».

В итоге Всемирный банк сообщил в письме кыргызскому правительству, что предлагает закрыть «Digital CASA – КР».

Предложение было сделано после того, как партнеры Кыргызстана ознакомились с последним среднесрочным обзором воплощения проекта в жизнь. При этом Всемирный банк не отказался поддерживать Кыргызстан в цифровом развитии в будущем.

«По факту проекта “Digital CASA – КР” партнер по развитию предложил рассмотреть отмену действующего проекта и в срочном порядке подготовку нового проекта по цифровому правительству», — говорится в сообщении группы.

Новый проект должен иметь «актуальный дизайн с учетом последних международных трендов, статуса и особенностей цифрового развития» республики. Кроме того, в нем должен быть учтен опыт и экспертиза, накопленные во время работы по линии «Digital CASA – КР», который стал первым опытом страны в этом плане.

В группе также сообщили, что «сейчас рассматривается позиция Всемирного банка».

Что говорят во Всемирном банке?

«Клооп» также обратился за комментарием в представительство Всемирного банка в Кыргызстане, но на момент выпуска материала не получил их позицию.

Что за проект «Digital CASA – КР»?

«Digital CASA — Кыргызская Республика» — часть региональной программы «Digital CASA», куда Кыргызстан вошел одним из первых. Цель программы — интеграция не имеющих выхода к морю государств Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику для их развития.

В Кыргызстане «Digital CASA – КР» должен был быть воплощен за пять лет. Развитие цифровизации в экономике, госуправлении и иных секторах финансировала Международная ассоциация развития (МАР) из группы организаций Всемирного банка на $50 млн. Из них $25 млн республике выдавали в кредит на 38 лет.

Проект состоит из четырех компонентов:

— региональная инфраструктура цифровой связанности — $21 млн;

— региональные центры обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения — $18,1 млн;

— создание благоприятных условий для цифровой экономики — $8,4 млн;

— управление проектом — $2,5 млн.

Соглашение подписали 2 июля 2018 года, ратифицировали в парламенте в декабре 2018 года. В конце января 2019 года его подписал тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

По итогам проекта за пять лет к 2023 году Кыргызстан должен был:

проложить 600 км волоконно-оптической линии связи, чтобы у 60% кыргызстанцев был доступ к устойчивому и стационарному интернету;

проложить 400 км этой линии связи для того, чтобы устойчивый и доступный интернет был и в соседних странах;

создать порталы госуслуг, оцифровать данные, развить цифровые платформы;

создать и запустить нормативно-правовую базу для цифровизации страны;

обучить цифровым навыкам чиновников, бюджетников и обычных граждан из разных групп населения;

увеличить количество женщин в IT-сфере, убрав гендерный разрыв.

Однако к концу 2020 года, когда подошел к концу первый этап проекта, результаты оказались не столь большими.

Кроме того, так и не начал полноценную работу декабрьский указ и.о. президента, спикера Таланта Мамытова о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправление.

Согласно ему, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане должны были максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из него цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности.