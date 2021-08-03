Пресс-служба МЧС сообщила, что в Токтогульском районе на трассе Бишкек — Ош столкнулись автомобили Honda CR-V и Mercedes Benz Sprinter. В результате аварии погиб 65-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в аварии еще шесть человек получили травмы — их состояние оценивается как тяжелое.

В МЧС отметили, что на место происшествия выехали пять спасателей. Они вытащили тело погибшего и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

По данным ГУОБДД, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 396 аварий. В прошлом году их было меньше — 2 432 ДТП за тот же период.

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