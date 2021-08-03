Аскар Акаев. Фото: ИА АКИpress

Первый беглый бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прибыл на малую родину в Чон-Кемин.

Он вернулся в Кыргызстан через 16 лет после бегства накануне, 2 августа. Акаев уже успел посидеть в госрезиденции с действующим президентом Садыром Жапаровым и дать показания в ГКНБ по делу «Кумтора».

В Чон-Кемине он дал короткое интервью для ИА АКИpress.

Про цели и мечты

Акаев отметил, что желает, чтобы «Кыргызстан в будущем развивался, процветал» и стал «одним из самых уважаемых народов мира».

«Я считаю, что кыргызский народ, Кыргызская Республика достойны того, чтобы быть одной из процветающих республик Центральной Азии. История у нас была богатая, 2000-летняя. История государственности, культура кыргызского народа была одной из высочайших культур кочевых народов Центральной Азии. Поэтому, конечно, я мечтаю о том, чтобы и в 21 веке кыргызский народ возродил успехи, процветание, и чтобы был одним из самых уважаемых народов мира. Конечно, я не могу сказать, что это в ближайшие месяцы, но может быть в ближайшие годы…», — сказал он.

Вопросы корреспондента о том, что бы Акаев сказал кыргызстанцам после возвращения и о том, было ли у него какое-то переосмысление своего президентского опыта, он проигнорировал.

Про переезд обратно

Однако Акаев сообщил, что хотел бы в дальнейшем вернуться в Кыргызстан и жить в нем.

«Это моя родина, родина моих предков. Я хотел бы переехать обязательно», — отметил он.

Про беседу с Садыром Жапаровым

По словам Акаева, встреча бывшего и действующего президентов «была короткой» и «была посвящена как раз тому, чтобы открыть дорогу первому президенту республики домой».

«Я благодарен президенту Садыру Нургожоевичу. Он предоставил мне возможность приехать на родину. Конечно, я постараюсь поддержать республику, помочь. Я с этой целью приехал. Открыть дорогу себе, семье и в будущем я обязательно, думаю, перееду на родину», — заключил он.

На вопрос корреспондента о том, просило ли руководство Кыргызстана у Акаева помощи по другим вопросам, кроме «Кумтора», Акаев напрямую не ответил.

Возвращение Акаева в Кыргызстан

О том, что Аскар Акаев может вернуться, впервые после октябрьских событий и смены власти заговорил Садыр Жапаров. Он сделал это во время предвыборной кампании перед досрочными президентскими выборами.

В середине декабря 2020 года, выступая перед избирателями в Гулчо, в Алайском районе Ошской области, он заявил, что вернет в Кыргызстан беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если их «народ простит».

После этого Акаев понемногу начал возвращаться в кыргызское медиапространство. Он дал несколько комментариев и интервью на кыргызском и русском языках, охотно говорил о своей деятельности во время президентства, роли его семьи в управлении страной, о приграничных проблемах, коррупции, Аксыйских событиях*.

* 17 марта 2002 года жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на акцию протеста против политики Аскара Акаева и против передачи части кыргызских территорий. В ходе демонстрации правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек.

В конце мая 2021 года, когда на «Кумторе» ввели внешнее госуправление, Акылбек Жапаров, глава последней из госкомиссий по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани», на внеочередном заседании в парламенте рассказал, что прежние президенты участвовали в всех решениях по месторождению Кумтор.

Жапаров сослался на то, что «люди, которые участвовали в переговорных процессах», поделились коррупционной схемой: якобы после переговоров компания идет к премьер-министру, а премьер идет к президенту. Он отметил, что все бывшие власти республики так или иначе были связаны с тем, что творилось на месторождении Кумтор в их правление.

По его данным, минимум $55,2 млн ушло только в компании, аффилированные с Айдаром Акаевым, покойным сыном бывшего президента Аскара Акаева. Жапаров сказал, что в 2003-2004 годах компания «Камеко» совместно с Centerra Gold Inc. перечислила ОАО «Кыргызалтын» $11 млн. Через несколько дней эти деньги руководство ОАО перевело деньги на счет компании Айдара Акаева «Экорд» в Латвию.

Кроме того, были дополнительно выпущены более 3 млн акций, которые купила открытая в Австралии компания «Централ Азия голд». Стоимость акций составила $44,2 млн.

«В результате $55,2 млн осели у кого-то в кармане», — отметил Акылбек Жапаров, заявив, что «Централ Азия голд» «была аффилирована с Айдаром Акаевым».

Глава комиссии добавил, что прежние власти страны, как другие граждане республики, «не моют за границей полы». Но при этом «они мечтают обратно вернуться».

«Поэтому если бы кто-то из них пришел и признался, что совершил ошибку, сказал бы, что хотя бы 100 долларов им давала компания, то мы смогли бы выиграть [международный арбитраж]. Может, они сегодня над этим подумают», — сказал Акылбек Жапаров.

В ответ бывший президент Аскар Акаев дал несколько крупных интервью, где ответил на обвинения в коррупции в свой адрес и на обвинения в аффилированности с выводом средств с Кумтора в адрес своего покойного сына Айдара.

Он так же раскрыл некоторые нюансы о соглашениях с канадцами по разработке месторождения от 2003 и 2009 годов, которые сейчас критикуются. По его словам, в создании обеих вариантов документов, которые считаются невыгодными для Кыргызстана, Акылбек Жапаров принимал активное участие и он «самый первый виновный» в сложившейся ситуации.

В начале июня председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил журналистам в Джалал-Абаде, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана.

Как и почему Акаев покинул страну?

Аскар Акаев возглавил Кыргызстан после обретения независимости. Спустя 15 лет правления, в 2005 году, после парламентских выборов, признанных наблюдателями нечестными, Акаев лишился власти и вместе с семьей поселился в России. Позже он был лишен статуса экс-президента.

Бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно». Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв.

Аскар Акаев вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Когда в 2019 году умер его сын Айдар, стало известно, что первенец беглого главы государства проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке».

Аскар Акаев не единственный политик в семье — при его правлении в парламент баллотировались его дети Айдар и Бермет, а первая леди Майрам Акаева в 2000 году она возглавляла Партию женщин Кыргызстана.

Айдар Акаев победил в парламентских выборах 2005 года — а после революции его судили за экономические преступления. Бермет Акаева тоже выиграла в выборах в парламент в 2005 году и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Ее называют основательницей пропрезидентской партии «Алга, Кыргызстан!», которая прекратила свое существование после революции 2005 года.