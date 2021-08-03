Депутат парламента Дастан Бекешев на своей странице в Фейсбуке высказался о приезде первого беглого президента Аскара Акаева.

Бекешева сообщил, что в 2016 году вместе с поправками в Конституцию на референдуме прошла норма, которая отменяла сроки давности по преступлениям, связанных с коррупцией по проекту «Кумтор».

«Эту норму вписали не случайно, а с целью привлечения к ответственности Акаевых и Бакиевых даже по истечении десятков лет. В 2021 году с принятием новой Конституции эту норму отменили», — заявил депутат.

По мнению Бекешева, нынешние власти, убрав норму, могут применить истечение сроков давности, договориться на определенных условиях и выпустить Акаева на свободу.

«Но не нужно забывать, что это благодаря 15-летнему управлению Аскара Акаевича многие покинули собственную страну в поисках заработка, благодаря ему семья залезла в карман казны и стала управлять страной, благодаря ему начались первые рейдерские захваты и копеечная приватизация. Благодаря первому президенту, в нашу страну приезжали аферисты международного уровня, которые заключили кабальную сделку по разработке месторождения Кумтор. Пока семья Акаевых преспокойно балдела за счёт государства многие семьи пытались вырваться из бедности», — отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что «прощение президентом Садыром Жапаровым — не есть прощение народа».

По мнению нардепа, «Акаев не сможет с поднятой головой гулять по стране и ходить на мероприятия» и встречаться с гражданами, как, например, экс-президентка Роза Отунбаева.

Приезд Акаева и Кумтор

Аскар Акаев вышел с допроса ГКНБ 2 августа. Фото: «Клооп».

Первый свергнутый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Он как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

Позже выйдя с допроса из Госкомитета Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом по «Кумтору».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.

Свержение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».