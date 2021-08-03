На проект по обеспечению Оша чистой питьевой водой будет потрачено $3,5 миллионов. Об этом 2 августа заявил экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов перед уходом в отставку.

*2 августа глава кабмина Улукбек Марипов назначил Таалайбека Сарыбашова и.о. мэра Бишкека.

«Азиатский банк развития после переговоров снова решил выделить $3,5 миллионов. Работы на $500 тысяч уже завершены», — сказал Сарыбашов.

*Сарыбашов не уточнил, на каких условиях эти средства будут предоставлены. Пресс-служба мэрии оказалась недоступна для комментариев на момент публикации материала.

Экс-мэр Оша также добавил, что соглашение об оставшихся $3 млн от АБР ратифицировано Жогорку Кенешем. По его словам, эти средства в ближайшее время будут перечислены на счет мэрии Оша.

«Журналисты, вам еще нужно проконтролировать поступающие деньги, а недостатки прошлого не должны повторятся. Но еще раз повторюсь, мы не должны говорить, что проблема связанная с водой в Оше будет решена на 100 процентов […] Даст Бог, мы думаем, что в ближайшем будущем в Оше вопрос связанный с питьевой водой будет решен на 80-90 процентов», — сказал он.

Сарыбашов добавил, что проект по проведению воды из села Куршаб Узгенского района полностью готов. По его словам, реализация этого проекта помогла бы полностью обеспечить город питьевой водой, но он обойдётся в несколько миллиардов сомов.

Проливные дожди в Оше

Дожди в Оше становятся причиной того, что местные жители остаются без питьевой воды — она становится мутной или вовсе перестаёт поступать.

Мэрия Оша безрезультатно пыталась реализовать несколько проектов для решения проблемы.

По словам замглавы «Ошшаарсууканал»Таланта Байкишиева, муниципалитет впервые запустил проект «Подрусловой водовод» на реке Ак-Буура в 2008-2009 годах. Несмотря на то, что из горбюджета выделили 23 миллионов сомов, проект не смогли полностью реализовать.

После межэтнического конфликта в июне 2010 года Управление реконструкции города Оша запустило проект «Инфильтрационная галерея»*, финансируемый АБР. Однако сегодня он работает только на 20-25%.

* Инфильтрационная галерея является речным распределительным сооружением. Он проводит очищенную грунтовую воду через верховье реки.

В рамках текущего проекта пресная вода будет поступать на 2 км выше реки Ак-Буура. Это означает, что вода будет отводиться от источника грязной воды, так как реку загрязняет не Папанское водохранилище, а притоки.