Пресс-служба ГКНБ 3 августа сообщила, что сотрудники спецслужбы задержали первого зампредседателя Госслужбы исполнения наказаний Таалайбека Нуралиева. Его подозревают в коррупции.

По данным Госкомитета, Нуралиев «систематически получал деньги за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывал незаконные действий среднего руководящего звена ведомства».

В ГКНБ добавили, что во время обыска рабочего кабинета Нуралиева сотрудники спецслужбы изъяли $3,6 тысяч, 59 тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия.

Задержание Таалайбека Нуралиева. Фото: пресс-служба ГКНБ

«По месту фактического проживания, были обнаружены и изъяты огнестрельные оружия в виде пистолета марки ТТ и гладкоствольное оружие, а также различные предметы, в виде нард, сундуков, ножей, мечей, столы, стулья, изготовленные осужденными в исправительных учреждениях», — сообщили в Госкомитете.

В ГКНБ добавили, что по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий Нуралиева водворили в ИВС спецслужбы.