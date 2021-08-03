Таалайбек Сарыбашов после назначения на пост и.о. мэра Бишкека уволил своего сына, который работал в муниципалитете. Об этом сообщил пресс-секретарь Сарыбашова Азамат Абсаттаров на своей странице в фейсбуке.

В мэрии Бишкека отметили, что Сарыбашов подписал приказ об увольнении своего сына 2 августа — в тот же день, когда глава кабмина Улукбек Марипов назначил его на эту должность.

По словам Абсаттарова, сын и.о. мэра — специалист организационно-инспекторского отдела Нурсултан Насирбеков.

«Он прошел конкурс и работал в мэрии столицы», — написал пресс-секретарь.

Чем известен Сарыбашов?

Таалайбек Сарыбашов ранее руководил муниципалитетом Оша. Эту должность он занимал с 18 июля 2018 года. До этого он занимал пост полпреда правительства Ошской области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Тогда Сарыбашов заявил, что отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то держал зонт.

Также он разъезжал на авто с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Тонировку потом пришлось снять самим сотрудникам милиции.

Кроме того, Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.