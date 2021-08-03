Депутаты Жогорку Кенеша 28 июля приняли скандальный законопроект «О защите от ложной информации», несмотря на нарушения регламента.

Этот законопроект активно лоббировали шесть депутатов: Гульшат Асылбаева, Айнура Осмонова, Аккулу Бердиев, Шайлообек Атазов, Бактыбек Райымкулов и Мурадыл Мадеминов.

Издание Factcheck.kg опубликовало материал о том, кто же эти люди и чем они известны. «Клооп» подготовил его краткий пересказ.

Гульшат Асылбаева

По данным издания, Асылбаева почти весь свой депутатский срок владела бизнесом совместно с китайскими бизнесменами. Она была учредительницей в компании «Джун Соу» по оптовой торговле пищевыми продуктами, в фирме «РексАр», которая занимается оптовой неспециализированной торговлей, а также в туристическом агентстве «Диаминт Компани».

«Таким образом, Асылбаева продолжала совмещать депутатскую и предпринимательскую деятельность, что категорически запрещено законом», — отметили журналисты.

В депутатском кресле ее деятельность не была столь активной.

«Гульшат Асылбаева в законотворческой деятельности в первую очередь известна по законопроекту «О манипулировании информацией», а также попыткой реабилитировать отечественную лотерею. Также она среди тех, кто предлагает повысить допустимый возраст для новых депутатов парламента с 21 года до 25 лет», — рассказывает Factcheck.kg.

Аккулу Бердиев

Следующий депутат, активно выступавший за принятие законопроекта о фейках — Аккулу Бердиев. Он вошел в парламент после смены власти в октябре 2020 года по спискам «Республики — Ата-Журт». Бердиев заменил депутата Руслана Казакбаева, которого новый премьер-министр и и.о.президента Садыр Жапаров 15 октября выдвинул на пост главы МИД.

Factcheck.kg выяснил, что Бердиев владеет компанией по оптовой торговле авиационным и автомобильным топливом «Север-Югойл». По данным издания, депутат переоформил свою фирму на родственников в январе 2021 года.

Также он был учредителем еще одной компании, специализирующейся на топливе — «Асман Ойл». В апреле 2021 года владелец сменился.

По данным издания, заправки этих компаний пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном в апреле этого года.

Отмечается, что Бердиев заседает в комитете по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, который напрямую решает государственные вопросы, связанные с ГСМ.

«Лично за депутатом Аккулу Бердиевым на сегодня числится только одна фирма — ОсОО «Кырчын», виде деятельности которой не известен. Она основана в 1997 году в Оше», — выяснили журналисты.

Шайлообек Атазов

Шайлообек Атазов известен своими громкими высказываниями в период своего недолгого пребывания в парламенте. Он получил мандал в марте 2021 года. Несмотря на это, он уже успел стать «Депутатом года» в Турции. Это вызвало подозрения в причастности депутата в похищении президента кыргызско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды.

Адвокатесса Инанды сообщила, что один из людей, замеченных на записях видеорегистратора в день его похищения, знаком с Атазовым. В доказательство она приложила фотографию этого человека, сидящего за одним столом в депутатом.

Кроме этого, Атазов известен тем, что поддерживает признавшегося в коррупции бывшего зампреда таможни Райымбека Матраимова. Депутат руководил спортклубом «ЕРЕМ», принадлежащий семье Матраимовых.

Атазов выступал в защиту законопроекта о фейках, однако сам распространял фейки о вакцинации на своей странице в фейсбуке. В одном посте он использовал и фейковую цитату ученого, и фейк о действии вакцин.

Он выступил против вакцинации, заявив, что вакцины могут повлиять на репродуктивные способности кыргызстанцев. Но позже эта публикация стала недоступна.

Бактыбек Райымкулов

Бактыбек Райымкулов — инициатор еще одного скандального законопроекта. Он является автором поправок в закон об НКО, согласно которым организации, финансируемым из других стран, будут должны раскрыть, какое имущество у них есть, на что они расходуют деньги, огласить состав своих сотрудников и даже их заработную плату.

В Factcheck.kg также отметили, что Райымкулов состоит в комитете по бюджету и финансам. Вошел в парламент от партии «Республики — Ата-Журт».

Мурадыл Мадеминов

Среди защитников законопроекта о фейках есть еще один сторонник Матраимовых. Журналисты Factcheck.kg выяснили, что на одном из заседаний парламента депутат от СДПК Мурадыл Мадеминов называл экс-таможенника «хорошим менеджером».

Кроме того, по данным издания, у Мадеминова есть бизнес, который он не указывал в налоговых декларациях все годы, что заседал в парламенте. А это уже больше 10 лет — он вошел в состав Жогорку Кенеша еще в 2010 году.

Айнура Осмонова

Соавторка законопроекта о фейках — Айнура Осмонова — сейчас представляет в парламенте фракцию СДПК. На выборы в октябре 2020 года она шла с партией «Биримдик» под №44. По данным издания, она собиралась подать в суд на Factcheck.kg из-за обвинений в плагиате. Но не подала.

Издание провело сравнение текста законопроекта «О манипулировании информацией» и выявило, что он скопирован с российского закона. Кроме того,издание Factcheck.kg изучило аргументы Осмоновой в пользу законопроекта и сделало вывод, что депутатка озвучила ложную информацию.

«Плагиатом называется копия работы искусства и литературы, например. А жизнь везде одинаковая, соответственно и законы похожи. Я никогда не врала с детства. За то, что вы обвинили в этом меня, я подам в суд», — заявляла она.

Законопроект о фейках

В законопроекте прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут вносить всех пользователей сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.

Также некий «уполномоченный госорган» должен провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта. Этот же «уполномоченный госорган» будет принимать обращения граждан или юрлиц, в отношении которых опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация.

В проекте закона также указана норма, согласно которой, «уполномоченный госорган» сможет блокировать любой интернет-сайт еще до решения суда.

Скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» депутаты отклонили еще 30 июня этого года. Не хватило нескольких голосов для его принятия.

Согласно регламенту парламента, депутаты могли повторно рассмотреть документ только спустя шесть месяцев, то есть в январе 2022 года.

Однако депутаты проголосовали и приняли этот законопроект 28 июля. При этом, рассмотрение проекта закона не было в повестке дня.

В итоге «за» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда депутат Дастан Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Но после того, как депутаты съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым, их мнения изменились.

Предыстория законопроекта

Проект закона «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Документ почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Инициаторки законопроекта — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

После того, как президент вернул законопроект на доработку, о нём долгое время не упоминали, но 31 мая 2021 года в парламенте создали группу для выработки его согласованного варианта.