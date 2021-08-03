Дедушка борца греко-римского стиля Акжола Махмудова Камал Махмудов 3 августа собрался вместе с семьёй у экрана телевизора, чтобы поболеть за внука. Спортсмен сегодня выступит в финале Олимпийских игр в Токио, где встретится с борцом из Венгрии Тамашом Лёринцом.

Камал Махмудов (в центре). Фото: Бекболсун Кайыпов/ «Клооп»

В интервью Kloop.kg Камал Махмудов сказал, что не пропустил ни одного боя и надеется, что внук получит золотую медаль.

«Сегодня, даст Бог, один из самых счастливых дней. Если Бог пожелает, мой внук на [Олимпиаде] возьмет первенство, сослужит службу народу. Он поднимет флаг Кыргызстана гораздо выше, сделает так, чтобы везде его узнавали» , — сказал Камал Махмудов.

Ранее в схватке за выход в финал Махмудов одолел соперника из Армении Карапета Чаляна со счетом 6:2. А за выход в полуфинал Махмудов одержал победу со счетом 9:1 в борьбе со спортсменом из Азербайджана Рафиком Гусейновым. А в ⅛ финала Махмудов выиграл бой со спортсменом из Туниса со счетом 11:0.