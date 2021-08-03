Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов утром 3 августа прилетел в Бишкек.

Нурмагомедов экс-чемпион UFC в легком весе. Он прилетел в Кыргызстан, чтобы принять участие в турнире лиги Eagles Fighting Championship* (EFC), который пройдет на Иссык-Куле.

*Eagles FC (Fighting Championship) — бойцовская лига, которая проходит по правилам ММА. Президентом и владельцем промоушена является Хабиб Нурмагомедов.

Традиционно Нурмагомедова встретили еще в аэропорту как долгожданного гостя. Позже из его Instagram стало известно, что для Нурмагомедова организовали той в честь его прибытия в страну.

В ролике, опубликованном Нурмагомедовым в историях Instagram можно заметить Рустама Жапарова, сына президента Садыра Жапарова и Тай-мураса Ташиева, сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Тай-мурас Ташиев — депутат Джалал-Абадского горкенеша.