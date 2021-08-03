Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 3 августа пришел на центральную площадь столицы Ала-Тоо, чтобы поболеть за спортсменов из Кыргызстана, которые выступают на Олимпийских играх в Токио. Минкульт и мэрия Бишкека установили на площади огромные LED-экраны, на которых транслируют олимпийские соревнования.

«Даст Бог, выиграют. Вся страна болеет. Это для нашей страны будет историей. Я рад, что наши спортсмены делают историю кыргызского народа», — сказал Ташиев журналистам.

Борец Акжол Махмудов выступит в финале поединка по греко-римской борьбе. Борчиха Мээрим Жуманазова поборется за бронзу на поединке по вольной борьбе.

Между тем, борчиха Айсулуу Тыныбекова уже вышла в финал по вольной борьбе. Она одолела спортсменку из Украины Ирину Коляденко со счётом 10:0.

На площади Ала-Тоо также собрались горожане и гости столицы, чтобы поболеть за спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх в Токио.

Фото на главной: Темирлан Доктурбек уулу.