Борчиха Айсулуу Тыныбекова вышла в финал на соревнованиях по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио. Она одержала победу в схватке со спортсменкой из Украины Ириной Коляденко в весовой категории до 62 кг со счётом 10:0.

Ранее в 1/8 финала кыргызстанка одолела со счетом 8:0 спортсменку из Латвии Анастасию Григорьевну, а в четвертьфинале Тыныбекова со счётом 6:0 победила спортсменку из Румынии Кристу Тунде Инче.

За золотую медаль кыргызстанка поборется с борчихой из Японии Юкако Каваи 4 августа.

Тыныбекова вторая кыргызская спортсменка на этих Олимпийских играх, которая вышла в финал. 2 августа борец Акжол Махмудов вышел в финал турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

За золотую медаль Махмудов поборется с борцом из Венгрии Тамашом Лёринцом 3 августа в 16:30.