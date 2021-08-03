В Первомайском райсуде Бишкека 2 августа должно было состояться четвёртое заседание по делу о похищении убитой Айзады Канатбековой. Суд уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает это дело, но заседания каждый раз переносятся по разным причинам.

На заседание 2 августа не пришёл адвокат одного из обвиняемых, Орозбека Нурумбетова, поэтому заседание решили перенести. Однако затем в суде всё же решили допросить свидетельницу, близкую подругу Айзады Канатбековой — Аяну Байтемирову.

Заседание по делу о похищении Айзады Канатбековой 11 июня. Фото: Айдай Токоева/«Клооп»

Что рассказала Байтемирова?

По словам девушки, Канатбекова впервые рассказала ей о Замирбеке Тенизбаеве в конце ноября прошлого года.

«В декабре я его сама видела. Когда мы шли с работы, он приехал на машине и предложил сесть [в машину]. Я ничего не успела сказать, а Айзада крикнула: “Зачем вы нас преследуете?”. Он ответил, что не преследует […] И резко уехал. Тогда я увидела его лицо», — рассказала она суду.

Байтемирова добавила, что они встречались с Канатбековой два раза в месяц и «обсуждали всякое». На одной из этих встреч в конце февраля 2021 года Канатбекова рассказала подруге, что Тенизбаев похитил её по дороге с работы. Мужчина увез ее в горы, угрожал и душил.

«Он отвёз её в горы и угрожал, что порежет свои руки […] Я тогда сказала Айзаде, чтобы она обратилась в милицию. Она ответила: “Что я скажу милиции? Милиция всё равно не поможет. Я говорила ему [Тенизбаеву] и по хорошему, и по плохому, но ничего не вышло. Я просила его подождать и говорила ему, что всё равно буду с ним. Но он всё равно не отстаёт и угрожает”», — рассказала Байтемирова на суде.

По её словам, Канатбекова пыталась выиграть время и улететь в Турцию*. Байтемирова рассказала, что Канатбекова хотела улететь на полгода в Турцию. До этого, по её словам, убитая не планировала уехать за границу.

*На предыдущем заседании 28 июля другая подруга убитой Жылдыз Мусаева также рассказала, что Канатбекова хотела улететь в Турцию только из-за преследований со стороны Тенизбаева.

«Она [Айзада Канатбекова] готовила документы и получила бы визу через неделю. Она верила, что главный выход из ситуации — улететь […] Я ей говорила, что он опасен и просила быть осторожной. Тогда она ответила: “Он не отстаёт. Я улечу в Турцию на работу”. Он мучал её и говорил, чтобы она с ним общалась», — сообщила подруга убитой.

По словам Байтемировой, она не виделась с Канатбековой последние 20 дней до её похищения и убийства.

Что говорят адвокаты?

По мнению адвоката потерпевшей стороны Нурбека Токтакунова, онлайн-процессы, вместо того, чтобы ускорять судебные заседания, наоборот, их замедлили.

«Буквально там на полчаса процесс и всё, дело откладывается. По-хорошему это дело уже давно должно было решить все нерешённые вопросы, допросить всех свидетелей и давно уже должно было дело закончиться приговором. Но уже который месяц оно тянется из-за этих онлайн-процессов», — рассказал он в интервью «Клоопу».

Адвокат добавил, что у потерпевшей стороны много вопросов к суду из-за того, что та не удовлетворила несколько ходатайств, в том числе назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

«У меня большие сомнения в компетентности суда […] Я не буду заглядывать вперёд, но от суда ожидаю всё», — сказал он.

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Адвокат одного из подозреваемых Кубаныча Токон уулу Нурсултан Утегенов сообщил «Клоопу», что процессы до этого также переносились из-за того, что адвокаты опаздывали или вовсе не приходили.

«Сторона защиты ожидает от суда в первую очередь справедливости. Мой подзащитный чётко подпадает под статью “Укрывательство тяжкого преступления”. Там предусмотрена более мягкая санкция мера наказания, но никак не похищение человека. Я думаю суд рассмотрев видео, где прекрасно видно, что мой подзащитный не совершал никаких действий в похищении и просто сидел на пассажирском кресле […] Но он знал о преступлении и умышленно скрыл. За это тоже есть ответственность и по этой статье он должен нести ответственность», — сказал он.

Следующее заседание по делу о похищении убитой Айзады Канатбековой состоится 5 августа.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Момент похищения девушки попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал девушку.

Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек — дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев.

Всем обвиняемым вменяется преступление по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».