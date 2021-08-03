Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов 3 августа уступил в финале на Олимпийских играх в Токио. Он проиграл борцу из Венгрии Тамашу Лёринцу со счётом 1:2.

Кыргызстанец начал схватку активно и набрал 1 очко в первом периоде, но во втором венгерский борец переломил ход встречи и набрал 2 очка.

Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг. Ранее в полуфинале кыргызстанец одолел соперника из Армении Карапета Чаляна со счетом 6:2. А в четвертьфинале Махмудов одержал победу со счетом 9:1 в борьбе со спортсменом из Азербайджана Рафиком Гусейновым. В 1/8 финала кыргызстанец одолел спортсмена из Туниса со счетом 11:0.

Несмотря на своё поражение, Махмудов завоевал серебренную медаль, тем самым повторив достижение борца Каната Бегалиева установленного в 2008 году в Пекине — это первая медаль кыргызской сборной с 2008 года. Серебро — это наивысший результат кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны.

Акжолу Махмудову 22 года. Он двукратный чемпион Азии и чемпион мира (2016 год) среди кадетов.