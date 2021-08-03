Правозащитница Татту Мамбеталиева заявила, что потеря контракта со Всемирным банком — это показатель того, что новая Конституция не работает.

Она также считает, что в Кыргызстане «несколько центров принятия решений», поэтому приказы и поручения президента не выполняются.

«Например, президент еще с весны этого года несколько раз давал четкие и ясные поручения по немедленной реализации проекта, но по сегодняшний день ни одно из них не было исполнено. В итоге это привело к закрытию проекта и утрате страной 50 млн долларов США. Надо отметить, что половина этой суммы — это безвозмездные средства», — передает слова Мамбеталиевой Kaktus.media.

Она отметила, что закрытие проекта Всемирным банком, одной из самых толерантных организаций, говорит о том, что эти «различные центры принятия решений» не договорились между собой.

«Если делать общий вывод, то результат новой Конституции — хаос и бардак. Самое обидное, что в результате никто не будет наказан, как мы видим из предыдущих различных критических ситуаций, нынешняя власть не привлекает к ответственности чиновников», — заключила правозащитница.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что Всемирный банк хочет прекратить сотрудничать с республикой по проекту цифровой трансформации «Digital CASA – КР». Причина — затягивание сроков его реализации кыргызской стороной.

Однако в минцифры сообщили «Клоопу», что при этом Всемирный банк не отказался поддерживать Кыргызстан в цифровом развитии в будущем.

«По факту проекта “Digital CASA – КР” партнер по развитию предложил рассмотреть отмену действующего проекта и в срочном порядке подготовку нового проекта по цифровому правительству», — говорится в сообщении группы по стратегическим коммуникациям проекта «Digital CASA – КР».

Что за проект «Digital CASA – КР»?

«Digital CASA – КР» — главный проект по цифровизации Кыргызстана, цель которого — создание прозрачной цифровой системы госуправления.

До смены власти в октябре 2020 года этим проектом занимался Госкомитет информационных технологий и связи при поддержке отдела по реализации проекта «Digital CASA – КР». Позже им начало заниматься минцифры.

Согласно проекту «Digital CASA» в 2023 году Кыргызстан должен был интегрироваться в региональную и глобальную цифровую экономику. Однако к концу 2020 года, когда подошел к концу первый этап проекта, результаты оказались не столь большими.

Кроме того, так и не начал полноценную работу декабрьский указ и.о. президента, спикера Таланта Мамытова о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправление.

Согласно ему, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане должны были максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из него цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности.

Читать еще:

Ранее, в апреле 2021 года, после увольнения ряда директоров предприятий Госслужбы цифрового развития, Мамбеталиева заявила, что IT-предприятия выступили против политики, проводимой правительством, за что и были наказаны.

«Мне кажется, что при таком подходе услуги всегда будут платными, у нового госпредприятия будет только один интерес – как можно больше зарабатывать, и мы будем вынуждены повторно платить за услугу, чтобы получить эти несчастные справки.

Все эти действия демонстрируют саботаж всем заявлением избранного президента. Потому что все это противоречит его заявлениям и указам», — заявила она тогда.